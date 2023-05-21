Писатель Прилепин начал проходить реабилитацию

23:54, 21 мая 2023, ПАИ

Писатель Захар Прилепин, пострадавший при попытке покушения на него, начал проходить реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе Прилепина, пишет ТАСС.

19 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что писателю провели очередную операцию, он находится в сознании.

«С Захаром Прилепиным начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели», — рассказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что в планах также расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста лечебной физкультуры. Состояние Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он ещё остаётся в палате интенсивной терапии.

Ранее писатель перенёс два этапа операции на ногах.

Напомним, 6 мая машину Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии. Сам писатель получил ранения, ему потребовалась операция, после которой его временно ввели в медикаментозный сон.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В тот же день по горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.