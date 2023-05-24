В пять раз увеличилось число ТОСов в Пскове за год

12:46, 24 мая 2023, ПАИ

В пять раз увеличилось количество ТОСов в Пскове за год. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Для каждой местности потребности разные – кому-то нужна площадка детская, кому-то освещение. Мы на встрече в понедельник обсуждали вопрос расширения зоны применения ТОСов: на селе и в городе потребности разные. Кто-то хочет отремонтировать подъезд, поменять почтовые ящики. Поэтому и на конкурсе ТОСов победили разные заявки с разным набором работ», — сказал глава города.

Он также выразил уверенность в том, что победившие проекты будут реализовываться, а псковичи будут создавать ещё больше ТОСов.

Отвечая на вопрос о голосовании за объекты благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды, Борис Елкин сказал: «Я своего фаворита назову после окончания голосования. Все точки отбирались комиссионно, они все важны, победит сильнейший. Осталась ровно неделя голосования. В этом году проголосовало намного больше людей, активность граждан растёт. Это хороший показатель того, что люди готовы участвовать в жизни города. И важно эти инициативы поддерживать!» - заключил глава Пскова.

Напомним, что в конкурсе проектов благоустройства участвуют все 26 муниципалитетов региона. Проект-победитель будет выбран в каждом из них. Наибольшее число территорий, претендующих на улучшение, представлено в Пскове (14) и Великих Луках (6).

На голосование вынесены как объекты благоустройства – общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоёмов, установку и обновление малых архитектурных форм.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населённый пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.