Подсветка Троицкого моста в Пскове может появиться к концу июня
Архитектурная подсветка Троицкого моста в Пскове может появиться к концу июня. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Троицкий (Советский) мост мы открыли, осталось привести его в порядок внизу и сделать подсветку – думаю, к концу июня мы это сделаем», – отметил Борис Елкин.
Напомним, старая конструкция Троицкого моста была полностью разобрана и возведена новая. Техническое открытие нового моста состоялось в конце декабря прошлого года. Тогда его открыли для транспорта и пешеходов. Полностью работы будут завершены летом этого года.
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