Подсветка Троицкого моста в Пскове может появиться к концу июня

14:27, 24 мая 2023, ПАИ

Архитектурная подсветка Троицкого моста в Пскове может появиться к концу июня. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Троицкий (Советский) мост мы открыли, осталось привести его в порядок внизу и сделать подсветку – думаю, к концу июня мы это сделаем», – отметил Борис Елкин.

Напомним, старая конструкция Троицкого моста была полностью разобрана и возведена новая. Техническое открытие нового моста состоялось в конце декабря прошлого года. Тогда его открыли для транспорта и пешеходов. Полностью работы будут завершены летом этого года.