Глава Пскова – о ямах возле поликлиники №3: В этом году проблему решим

17:00, 24 мая 2023, ПАИ

О ремонте дорог в Пскове, запланированном на этот год, рассказал глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Объём работ на этот год большой: уже делаются улицы Коммунальная, Труда и Новгородская. Сейчас вот Юбилейная закрыта, завтра планируется там первый асфальт. Октябрьский проспект тоже уже «проторговали». Крестовское шоссе, Алмазная улица – планов очень много. Автолюбителям надо в этом году набраться терпения, ремонты будут во всех районах города», – отметил Борис Елкин.

По его словам, сейчас администрация города ведёт претензионную работу с подрядчиком по поводу ям на дороге у поликлиники № 3. «В этом году в любом случае эту проблему решим», – подчеркнул глава города.

Он отметил, что выступает больше за укладку асфальта на тротуарах, чем плитки. «Его проще убирать зимой, например. На Октябрьском мы попробовали крупную плитку – она оказалась удобнее, да и по мелкой плитке неприятно ездить на самокате. Я сам езжу на самокате, и это «даёт» по рулю. У меня не электросамокат, я сам – ножками», - заключил Борис Елкин.

Напомним, объём дорожного фонда Псковской области превысил 12 млрд рублей. Список дорог, которые отремонтируют в Пскове в этом году, можно посмотреть по ссылке.