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Общество

Велосипедную сеть протяженностью более 90 км разработают в Пскове

Проект по созданию связанной велосипедной сети Пскова протяженностью более 90 километров начали разрабатывать в администрации города. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, выступая с отчётом на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня, 26 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«В 2022 году при поддержке губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова мы продолжили развивать спортивную инфраструктуру города. Одним из заметных событий стало открытие первого в Пскове скейт-парка вблизи улицы Никольской, который сразу же полюбился молодежи. Второй парк экстремальных видов спорта возвели на улице Леона Поземского. Он открылся весной этого года и стал самым большим и оснащенным скейт-парком в Псковской области», - отметил глава Пскова.

Также, по его словам, на стадионе «Машиностроитель» был установлен первый в регионе адаптированный спортивный комплекс для маломобильных групп населения, а в одной из трибун - универсальный компьютерный центр для занятий киберспортом. «Было получено оборудование для создания тренировочного футбольного поля, соответствующего стандартам Российского футбольного союза», - продолжил Борис Елкин.

Фото: ПАИ

Помимо этого, по программе «Газпром - детям» в Пскове построили пришкольные стадионы у школы №3 в микрорайоне Овсище и у школы-интерната на улице Советской Армии.

«Появился многофункциональный спортивный комплекс и на территории стадиона «Электрон». Оборудованы искусственное поле для мини-футбола, площадки для волейбола, баскетбола и беговые дорожки», - рассказал глава города.

Он также добавил, что одна из самых крупных воркаут-площадок у Кузнецкого моста пополнилась футбольными воротами и баскетбольным кольцом.

«Развитие велотранспортной системы - еще один приоритет», - заключил Борис Елкин.

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