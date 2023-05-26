Велосипедную сеть протяженностью более 90 км разработают в Пскове

10:48, 26 мая 2023, ПАИ

Проект по созданию связанной велосипедной сети Пскова протяженностью более 90 километров начали разрабатывать в администрации города. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, выступая с отчётом на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня, 26 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«В 2022 году при поддержке губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова мы продолжили развивать спортивную инфраструктуру города. Одним из заметных событий стало открытие первого в Пскове скейт-парка вблизи улицы Никольской, который сразу же полюбился молодежи. Второй парк экстремальных видов спорта возвели на улице Леона Поземского. Он открылся весной этого года и стал самым большим и оснащенным скейт-парком в Псковской области», - отметил глава Пскова.

Также, по его словам, на стадионе «Машиностроитель» был установлен первый в регионе адаптированный спортивный комплекс для маломобильных групп населения, а в одной из трибун - универсальный компьютерный центр для занятий киберспортом. «Было получено оборудование для создания тренировочного футбольного поля, соответствующего стандартам Российского футбольного союза», - продолжил Борис Елкин.

Помимо этого, по программе «Газпром - детям» в Пскове построили пришкольные стадионы у школы №3 в микрорайоне Овсище и у школы-интерната на улице Советской Армии.

«Появился многофункциональный спортивный комплекс и на территории стадиона «Электрон». Оборудованы искусственное поле для мини-футбола, площадки для волейбола, баскетбола и беговые дорожки», - рассказал глава города.

Он также добавил, что одна из самых крупных воркаут-площадок у Кузнецкого моста пополнилась футбольными воротами и баскетбольным кольцом.

«Развитие велотранспортной системы - еще один приоритет», - заключил Борис Елкин.