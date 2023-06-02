Артисты псковского драмтеатра примут участие в Днях пушкинской поэзии

16:43, 02 июня 2023, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени Пушкина присоединится к празднованию Дней пушкинский поэзии и русской культуры в Михайловском в онлайн-формате. 3 июня гости праздника в Пушкинских Горах смогут услышать строки поэта в исполнении псковских актёров на основной сцене. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

12 артистов театра, среди которых народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Ирина Смирнова, Виктор Яковлев, молодые артисты театра Ислам Галиуллин, Ксения Чехова, а также Нина Семенова, Александр Овчаренко, Анатолий Кузьмин, Андрей Ярославлев, Максим Митяшин, Максим Плеханов, подготовили часовую программу по произведениям Пушкина (фрагменты из романа в стихах «Евгений Онегин», поэм «Граф Нулин», «Цыганы» и стихотворения).

6 июня, в день рождения Пушкина, Псковский театр драмы опубликует видеоролики на официальном сайте.

Напомним, масштабный праздник в Михайловском, посвящённый годовщине Пушкина, пройдёт этим летом в 57-й раз. Псковский театр драмы, названный именем поэта, традиционно участвует в Днях пушкинской поэзии и русской культуры – артисты каждый год выступают с поэтической программой, а Сергей Попков ещё в 2000-е годы играл главную роль на празднике – выходил к гостям в образе Пушкина.

В Пскове театр драмы отпразднует день рождения поэта 2 июня – спектаклем по пушкинской «Метели», 3 июня – «литературной» комедией «Пленные духи», героями которой станут поэты Александр Блок и Андрей Белый, 4 и 6 июня – «Пиковой дамой».

Ранее сообщалось, что памятный штемпель представит на Днях пушкинской поэзии «Почта России». Также уникальные серии анимационного фильма про Пушкина и Михайловское покажут в первый день открытия Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Напомним, для псковичей организуют бесплатные автобусы на Пушкинский праздник в Михайловском.