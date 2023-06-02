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Артисты псковского драмтеатра примут участие в Днях пушкинской поэзии

Псковский академический театр драмы имени Пушкина присоединится к празднованию Дней пушкинский поэзии и русской культуры в Михайловском в онлайн-формате. 3 июня гости праздника в Пушкинских Горах смогут услышать строки поэта в исполнении псковских актёров на основной сцене. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра. 

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

12 артистов театра, среди которых народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Ирина Смирнова, Виктор Яковлев, молодые артисты театра Ислам Галиуллин, Ксения Чехова, а также Нина Семенова, Александр Овчаренко, Анатолий Кузьмин, Андрей Ярославлев, Максим Митяшин, Максим Плеханов, подготовили часовую программу по произведениям Пушкина (фрагменты из романа в стихах «Евгений Онегин», поэм «Граф Нулин», «Цыганы» и стихотворения).

6 июня, в день рождения Пушкина, Псковский театр драмы опубликует видеоролики на официальном сайте.

Напомним, масштабный праздник в Михайловском, посвящённый годовщине Пушкина, пройдёт этим летом в 57-й раз. Псковский театр драмы, названный именем поэта, традиционно участвует в Днях пушкинской поэзии и русской культуры – артисты каждый год выступают с поэтической программой, а Сергей Попков ещё в 2000-е годы играл главную роль на празднике – выходил к гостям в образе Пушкина.

В Пскове театр драмы отпразднует день рождения поэта 2 июня – спектаклем по пушкинской «Метели», 3 июня – «литературной» комедией «Пленные духи», героями которой станут поэты Александр Блок и Андрей Белый, 4 и 6 июня – «Пиковой дамой».

Ранее сообщалось, что памятный штемпель представит на Днях пушкинской поэзии «Почта России». Также уникальные серии анимационного фильма про Пушкина и Михайловское покажут в первый день открытия Дней пушкинской поэзии и русской культуры. 

Напомним, для псковичей организуют бесплатные автобусы на Пушкинский праздник в Михайловском.

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