В два с половиной раза вырос медиаиндекс в федеральных СМИ у митрополита Тихона

13:33, 08 июня 2023, ПАИ

Позиции трёх медиаперсон выросли в медиарейтинге политиков, чиновников и общественников Псковской области за май 2023 года. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

По итогам мая в два с половиной раза вырос медиаиндекс в федеральных СМИ у митрополита Псковского и Порховского Тихона. Он занимает третье место, его медиаиндекс равен 3 952,2 единицы. Владыку активно упоминали в федеральных СМИ в связи с передачей Русской православной церкви иконы «Троица» Андрея Рублева и раки Александра Невского. Помимо этого, отметим, что СМИ много раз цитировали интервью, которое митрополит дал в рамках YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Также в первую десятку регионального топ-10 вошла директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Её рост составил 18 пунктов, медиаиндекс – 1094.

Светлана Мельникова заняла пятое место в рейтинге. Этому поспособствовало её выступление на конференции «Москва – Третий Рим» в Пскове, открытие выставки документов о советских разведчиках из СМЕРШ и экспозиции артефактов из псковских кладов, открытие Покровской башни для посетителей и джазовый концерт во дворе Поганкиных палат.

Ещё одной новой медиаперсоной в федеральном топ-10 стал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов. Он занимает 8-е место, медиаиндекс – 125.

На пресс-конференции в медиацентре ПАИ он рассказал о планах по строительству в регионе нового асфальтового завода и о ситуации с подземным переходом в Великих Луках: оба инфоповода заинтересовали федеральные СМИ. Добавим, что в региональном топ-30 Станислав Стармолотов опустился на 19 строчек, до 28-го места, с медиаиндексом 502.