«Псковская правда» перечислила вернувшихся в медиарейтинг персон

15:13, 08 июня 2023, ПАИ

Некоторые известные персоны вернулись в региональный медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области в мае 2023 года. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

В майский топ-30 вновь вошли депутаты областного Собрания Игорь Дитрих (19-е место, медиаиндекс 686) и Владимир Кузь (24-е место, медиаиндекс 631), а также их коллеги из гордумы Пскова Алеся Михачева (18-е место, медиаиндекс 707) и Галина Неваленная (23-е место, медиаиндекс 633).

Игорь Дитрих в качестве руководителя регионального совета сторонников «Единой России» в преддверии Дня Победы принял участие в автопробеге в поддержку российской армии. Кроме того, он стал гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде».

В свою очередь, Владимир Кузь в мае активно давал комментарии о проблемах псковских производителей молока, борьбе с борщевиком и актах вандализма в областном центре.

Алеся Михачева и Галина Неваленная упоминались в сообщениях СМИ в связи со своей депутатской деятельностью, в том числе работой в округах. Но также их упоминаемость стала возможной и благодаря другим информационным поводам.

Так, Алеся Михачева, как руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, рассказала об организованной при поддержке центра гуманитарной акции «Мы вместе». Галина Неваленная – главный врач Псковской городской поликлиники дала комментарии о диспансеризации жителей региона.

Помимо этого, стоит отметить, что в топ-5 вернулась уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

В мае она приняла участие во встрече детских омбудсменов из регионов СЗФО и выступила с отчётом о работе на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов.

А ещё Наталия Соколова дала «Учительской газете» комментарий на тему возвращения общественно полезного труда в школу, который был растиражирован многими СМИ.