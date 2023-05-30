Игорь Дитрих стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное
Заместитель председателя Псковского областного Собрания Игорь Дитрих стал гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).
Главное из эфира:
- о работе команды губернатора: «Деятельность Михаила Ведерникова я оценю на четыре с плюсом. Оставляю полбалла на то, что если население Псковской области изберёт повторно действующего губернатора, чтобы вот этот задел был на следующие пять лет. Потому что если сейчас поставить пять или пять с плюсом, то получится, что вроде у нас всё сделано, всё хорошо и можно просто поддерживать ситуацию и ничего глобального не предпринимать»;
- о легитимности и альтернативности предстоящих выборов: для выборов есть понятия «первый» и «единственный». Это разные понятия. В данном случае, наверное, всё-таки кандидат от «Единой России» именно первый. Кто будет вторым, третьим — они только подчёркивают значимость первого;
- «Оппозиционные партии, которые будут на втором, на третьем месте, конечно, будут тоже стимулировать к развитию. С другой стороны, когда кто-то говорит, что будет бороться за второе место, я думаю, что они чётко осознают свои возможности и силы»;
- оппозиционные партии могли бы заниматься реальными делами. Не получается у самих — «значит, в сообществе с той же «Единой Россией», мы все реальные, полезные предложения всегда поддерживаем»;
- о поддержке ребят в зоне СВО и участии в работе «Боевого братства»: «Те, кто участвует, об этом знают и думаю, что они правильно всё воспринимают. Специально это использовать для какой-то рекламной акции себя, или своей партии, или областного Собрания я не буду»;
- о патриотизме и военной составляющей в воспитании: «Определённое время в воспитании патриотизма маленько упущено. Сейчас мы это усиленно возобновляем». НВП нужна, это всегда пригодится: «Это повседневная жизнь, например умение оказывать первую помощь. У детей интерес даже больше, чем мы предполагаем, им это интересно»;
- на молодёжных дебатах кто-то из ребят сказал: «Не путайте карьерную лестницу с карьерным лифтом. Потому что карьерная лестница — это когда ты своим трудом, своими ножками, ручками, головой прошёл каждую ступеньку и достиг того, на что ты способен»;
- о муниципальных округах: «Дискуссии продолжаются. Но инициаторами дискуссий чаще всего бывают те люди, которые любят помитинговать, а не что-то реально сделать своими руками или своей головой. Но в районах достаточно мест муниципальных служащих и достаточно всевозможных постов, которые вы можете занять. Так занимайте и работайте»;
- о выборах глав муниципальных округов на конкурсной основе: «Для сельских территорий это даже более эффективно, чем для крупных городов. Почему? А потому, что там все друг друга знают, кто и что. Ведь люди, которые ближе к земле, анализируют, если у тебя дом, забор покрашен ровненько, пускай и не богатый, но ухоженный. Значит, и когда ты садишься в кресло — будешь к своему округу относиться так же, как к своему дому»;
- об экзамене на знание латышского языка для граждан России с ВНЖ в Латвии и угрозе их депортации: «Дать объяснение вообще всему, что происходит у соседей и в целом в Европе, наверное, практически невозможно, потому что это не укладывается в здравый смысл. Есть понятие геноцида, и это геноцид, конечно, однозначно. Тут и никаких других мнений быть не может. Наша задача — всех, кто захочет вернуться, принять, чтобы они получили достойный социальный пакет и без проблем смогли адаптироваться. Если русскоязычное население будет возвращаться, это только нам на пользу. Это и трудовые резервы, это и умы, это и дети, это будущее нашей страны».
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