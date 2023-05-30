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Политика

Игорь Дитрих стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Игорь Дитрих стал гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

На фото Игорь Дитрих. Фото ПАИ

Главное из эфира:

  • о работе команды губернатора: «Деятельность Михаила Ведерникова я оценю на четыре с плюсом. Оставляю полбалла на то, что если население Псковской области изберёт повторно действующего губернатора, чтобы вот этот задел был на следующие пять лет. Потому что если сейчас поставить пять или пять с плюсом, то получится, что вроде у нас всё сделано, всё хорошо и можно просто поддерживать ситуацию и ничего глобального не предпринимать»;
  • о легитимности и альтернативности предстоящих выборов: для выборов есть понятия «первый» и «единственный». Это разные понятия. В данном случае, наверное, всё-таки кандидат от «Единой России» именно первый. Кто будет вторым, третьим — они только подчёркивают значимость первого;
  • «Оппозиционные партии, которые будут на втором, на третьем месте, конечно, будут тоже стимулировать к развитию. С другой стороны, когда кто-то говорит, что будет бороться за второе место, я думаю, что они чётко осознают свои возможности и силы»;
  • оппозиционные партии могли бы заниматься реальными делами. Не получается у самих — «значит, в сообществе с той же «Единой Россией», мы все реальные, полезные предложения всегда поддерживаем»; 
  • о поддержке ребят в зоне СВО и участии в работе «Боевого братства»: «Те, кто участвует, об этом знают и думаю, что они правильно всё воспринимают. Специально это использовать для какой-то рекламной акции себя, или своей партии, или областного Собрания я не буду»;
  • о патриотизме и военной составляющей в воспитании: «Определённое время в воспитании патриотизма маленько упущено. Сейчас мы это усиленно возобновляем». НВП нужна, это всегда пригодится: «Это повседневная жизнь, например умение оказывать первую помощь. У детей интерес даже больше, чем мы предполагаем, им это интересно»;
  • на молодёжных дебатах кто-то из ребят сказал: «Не путайте карьерную лестницу с карьерным лифтом. Потому что карьерная лестница — это когда ты своим трудом, своими ножками, ручками, головой прошёл каждую ступеньку и достиг того, на что ты способен»;
  • о муниципальных округах: «Дискуссии продолжаются. Но инициаторами дискуссий чаще всего бывают те люди, которые любят помитинговать, а не что-то реально сделать своими руками или своей головой. Но в районах достаточно мест муниципальных служащих и достаточно всевозможных постов, которые вы можете занять. Так занимайте и работайте»;
  • о выборах глав муниципальных округов на конкурсной основе: «Для сельских территорий это даже более эффективно, чем для крупных городов. Почему? А потому, что там все друг друга знают, кто и что. Ведь люди, которые ближе к земле, анализируют, если у тебя дом, забор покрашен ровненько, пускай и не богатый, но ухоженный. Значит, и когда ты садишься в кресло — будешь к своему округу относиться так же, как к своему дому»; 
  • об экзамене на знание латышского языка для граждан России с ВНЖ в Латвии и угрозе их депортации: «Дать объяснение вообще всему, что происходит у соседей и в целом в Европе, наверное, практически невозможно, потому что это не укладывается в здравый смысл. Есть понятие геноцида, и это геноцид, конечно, однозначно. Тут и никаких других мнений быть не может.  Наша задача — всех, кто захочет вернуться, принять, чтобы они получили достойный социальный пакет и без проблем смогли адаптироваться. Если русскоязычное население будет возвращаться, это только нам на пользу. Это и трудовые резервы, это и умы, это и дети, это будущее нашей страны».

 

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