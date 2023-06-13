Задачи в сфере ЖКХ обозначил губернатор Псковской области

15:51, 13 июня 2023, ПАИ

О задачах в сфере ЖКХ рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы многое сделали в сфере развития ЖКХ, но предстоит ещё не меньше», – сказал глава региона.

Сюда входит строительство экотехнопарка до конца 2024 года на 250 тысяч тонн отходов в год; рекультивация свалки.

«Это первая крупная «ласточка» – псковская городская свалка, где работы уже идут; также необходимо обеспечить проведение газопровода во все районные центры; реализацию масштабного проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры в Острове-3 стоимостью порядка 800 млн», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также глава региона напомнил о реализации инфраструктурного проекта стоимостью порядка 1 млрд рублей для 20 тысяч жителей микрорайонов Борисовичи и Европа.

«И многое-многое другое. Работы мало не будет, назвал только самые крупные, уже согласованные и реализующиеся объекты», – заверил глава региона.