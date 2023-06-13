Михаил Ведерников поблагодарил однопартийцев за поддержку его кандидатуры для участия в выборах

16:28, 13 июня 2023, ПАИ

Глава региона Михаил Ведерников поблагодарил однопартийцев за поддержку его кандидатуры для участия в выборах губернатора Псковской области в сентябре этого года. Об этом с XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сообщает корреспондент ПАИ.

«Ещё раз благодарю вас за поддержку моей кандидатуры для участия в выборах губернатора Псковской области, – обратился к коллегам Михаил Ведерников. – Мы движемся вперёд и решаем поставленные задачи, используя все внутренние ресурсы, заручившись поддержкой нашего президента, федерального правительства и всех наших друзей и коллег на всех уровнях».

Также Михаил Ведерников сказал: «Сегодня мы особо остро пониманием, что важно быть сплоченными. Уверен, в этом зале никаких сомнений в этом нет. Спасибо за внимание и за вклад в наше общее дело. Работаем!» – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области назначены на 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в Псковской области будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.