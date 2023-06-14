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Общество

Фестиваль винного искусства посетят блогеры из других регионов

Пиар-директор Юлия Макарова в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказала, что на эногастрономическом фестивале «Виноград» будет собрано блогерское комьюнити.

Блогеры из других городов 17 и 18 июня расскажут, как правильно сочетать вино и еду, а также, как правильно общаться о винном искусстве.

На фестивале также расскажут о прикладных вещах и старинной культуре. «Каждый сможет запомнить и применить на практике опыт предков», - уточнила Юлия Макарова.

В основном шатре будут проходить мастер-классы, запись на которые должны быть оформлена заранее, потому что максимальная вместимость 40 человек. Для детей будут предусмотрены спектакли, шатер с очками виртуальной реальности и научно-познавательные мастер-классы.

Отметим, что познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт с 17 по 25 июня в Финском парке Пскова. На ней можно будет продегустировать и купить российское вино, сыры, принять участие в дегустациях и мастер-классах, послушать лекции и живую музыку.

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