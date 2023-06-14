Дмитрий Шахов: Общественные наблюдатели обеспечивают суточный контроль за выборами

21:30, 14 июня 2023, ПАИ

Общественные наблюдатели на выборах необходимы для того, чтобы проконтролировать, насколько законно избраны представители в органы государственной власти, заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов на пресс-конференции в общественном штабе при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в регионе в 2023 году, передаёт корреспондент ПАИ.

«Любые выборы — это реализация одного из фундаментальных прав граждан — выбирать и быть избранным, которые признаются всеми международными сообществами», — сказал Дмитрий Шахов.

По его словам, для непартийных граждан поработать общественным наблюдателем — это наилучший вариант узнать, как организована система государственных выборов. «Например, всё ли там хорошо, а самое главное — увидеть, достоверно ли происходит эта процедура. <…> Почему, на мой взгляд, появилась необходимость в общественном наблюдении? Сегодня не все политические партии могут закрыть все избирательные участки, тут начинаются разные разговоры: «Мы тут не были, там не были». <...> А общественные наблюдатели — это действительно их [политических партий. — ПАИ] помощники», — подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Помимо этого, Дмитрий Шахов обозначил, что общественные наблюдатели обеспечивают суточных контроль за работой участковых избирательных комиссий. «На протяжении десяти лет, когда я посещаю избирательные участки, видно, что люди профессионально подготовлены. Это действительно очень приятно», — заверил Дмитрий Шахов. Он добавил, что общественные наблюдатели также могут заострить внимание избирательной комиссии на обеспечении того или иного права гражданина.

Напомним, что в сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора. Голосование на выборах будет трехднёвным — 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. На данный момент для участия в выборах губернатора Псковской области подали документы четыре кандидата.