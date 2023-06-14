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Политика

Кто может стать общественным наблюдателем на выборах, рассказали псковичам

Кто может стать общественным наблюдателем на выборах, рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва на пресс-конференции в общественном штабе наблюдения за выборами в единый день голосования в 2023 году, передаёт корреспондент ПАИ.

«Отбор проходит традиционно. Система у нас уже отработана. <…> Наблюдение – это волеизъявление неравнодушных людей», – сказала Наталья Горбачёва.

Фото: ПАИ

По её словам, наблюдателями не могут стать представители политических партий и религиозных организаций. Уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов добавил, что наблюдатель должен иметь гражданство Российской Федерации.

Наталя Горбачёва отметила, что отбор кандидатов происходит согласно положению о порядке назначения наблюдателя. «В штабе есть определённые направления подготовки наблюдателей, люди оповещаются и проходят обучение в разных формах – онлайн и офлайн. <…> До 1 сентября идёт основное обучение, но наши двери не закрыты буквально до дня голосования. Если человек надумает, он может прийти, подать документы, и мы их рассмотрим», – заключила Наталья Горбачёва.

Напомним, что в сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. На данный момент для участия в выборах губернатора Псковской области подали документы четыре кандидата

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