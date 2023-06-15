Более 150 тонн груза удалось отправить военнослужащим благодаря проекту «Всё для Победы!»

14:13, 15 июня 2023, ПАИ

Более 150 тонн груза удалось отправить военнослужащим благодаря проекту Народного фронта «Всё для Победы!». Об этом сообщил руководитель исполкома Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Было решено создать проект, который позволит оперативно обеспечивать ребят на передовой всем необходимым: от бытовых вещей до серьёзной техники. За год более 150 тонн груза удалось отправить: стройматериалы, прицелы, квадрокоптеры, автомобили и другое оборудование», – сказал Виктор Остренко.

Он отметил, что успех проекта зависит от неравнодушных людей Псковской области.

«Мы сегодня проводим марафон, который посвящён проекту Народного фронта «Всё для Победы!». Этот проект отражает вызовы современного мироустройства, ситуацию, в которой оказалась Россия», – подчеркнул Виктор Остренко.

Виктор Остренко поблагодарил всех за прошедший год и отметил, что на этом работа не завершается.

«Каждый день нам приходят сообщения с новыми задачами, и марафон – способ показать, что проект будет продолжаться столько, сколько потребуется», – уточнил он.

Также Виктор Остренко добавил, что принять участие в марафоне можно с помощью QR-кода, по которому можно перевести посильную финансовую помощь. Также можно принести вещи в штаб, который находится на улице Советской, 15 в Пскове.

Напомним, что «Всё для Победы!» – это проект Народного фронта по сбору помощи бойцам и мирному населению в зоне СВО. На сайте pobeda.onf.ru собрана вся информация по запросу от военных, а также отчёты по доставке собранной помощи. Помимо постоянного приёма необходимых фронту вещей в отделениях Народного фронта во всех регионах России помощники проекта – телеведущие, военные корреспонденты, медийные люди – проводят свои собственные сборы под конкретное оборудование, а порой и под конкретные подразделения, полки.

Народный фронт уже на протяжении года собирает, доставляет и передаёт на передовую коптеры, тепловизоры, строительные материалы, обмундирование, ремкомплекты, автомобили. Псковское отделение за год отправило более 150 тонн груза для военных и гражданского населения, два поезда победы, загруженные под завязку, отправились прямо из Пскова, и ещё в 20 отправках помощь от наших земляков была доставлена в федеральном составе прямо на фронт.

Всего за год в рамках марафона собрано более миллиона рублей.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт также проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».