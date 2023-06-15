Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Проекту «Всё для Победы!» помогают соотечественники из-за рубежа

Соотечественники из-за рубежа помогают псковским военнослужащим, присоединяясь к проекту Народного фронта «Всё для Победы!». Об этом стало известно на брифинге в медиацентре ПАИ, где обсуждали итоги работы за год проекта Народного фронта «Все для Победы!».

Фото: ПАИ

«С первого дня откликаются и люди, и руководители псковских предприятий, бизнеса. Звонки поступают: «Чем помочь, как?» Кстати, нам помогают и наши соотечественники из-за рубежа», – подчеркнул руководитель исполкома Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко.

Организационную и другую помощь оказывает губернатор Псковской области Михаил Ведерников, правительство региона, добавил руководитель исполкома Народного фронта в Псковской области.

«Помочь может каждый – для этого проходит наш сегодняшний марафон», – заключил Виктор Остренко.

Напомним, что «Всё для Победы!» – это проект Народного фронта по сбору помощи бойцам и мирному населению в зоне СВО. На сайте pobeda.onf.ru собрана вся информация по запросу от военных, а также отчёты по доставке собранной помощи. Помимо постоянного приёма необходимых фронту вещей в отделениях Народного фронта во всех регионах России помощники проекта – телеведущие, военные корреспонденты, медийные люди – проводят свои собственные сборы под конкретное оборудование, а порой и под конкретные подразделения, полки.

Народный фронт уже на протяжении года собирает, доставляет и передаёт на передовую коптеры, тепловизоры, строительные материалы, обмундирование, ремкомплекты, автомобили. Псковское отделение за год отправило более 150 тонн груза для военных и гражданского населения, два поезда победы, загруженные под завязку, отправились прямо из Пскова, и ещё в 20 отправках помощь от наших земляков была доставлена в федеральном составе прямо на фронт.

Всего за год в рамках марафона собрано более миллиона рублей.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт также проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 июня 2023

«Магнит» и Псковская область подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве
15 июня 2023

Выставка в честь 225-летия Александра Горчакова открылась в Изборском музее
15 июня 2023

Митрополит Тихон отслужил литургию по случаю дня Киево-Братской иконы Божией Матери
15 июня 2023

Проекту «Всё для Победы!» помогают соотечественники из-за рубежа
15 июня 2023

ВИДЕО. Делегация Псковской области принимает участие в ПМЭФ
15 июня 2023

В Бежаницах на месте демонтированных каруселей строят мини-футбольное поле
15 июня 2023

В конце следующей недели Ольгинский мост в Пскове полностью откроют для транспорта
15 июня 2023

Выполняющая капремонт детсада в Плюссе компания увеличила количество рабочих

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...