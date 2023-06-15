Проекту «Всё для Победы!» помогают соотечественники из-за рубежа

16:51, 15 июня 2023, ПАИ

Соотечественники из-за рубежа помогают псковским военнослужащим, присоединяясь к проекту Народного фронта «Всё для Победы!». Об этом стало известно на брифинге в медиацентре ПАИ, где обсуждали итоги работы за год проекта Народного фронта «Все для Победы!».

«С первого дня откликаются и люди, и руководители псковских предприятий, бизнеса. Звонки поступают: «Чем помочь, как?» Кстати, нам помогают и наши соотечественники из-за рубежа», – подчеркнул руководитель исполкома Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко.

Организационную и другую помощь оказывает губернатор Псковской области Михаил Ведерников, правительство региона, добавил руководитель исполкома Народного фронта в Псковской области.

«Помочь может каждый – для этого проходит наш сегодняшний марафон», – заключил Виктор Остренко.

Напомним, что «Всё для Победы!» – это проект Народного фронта по сбору помощи бойцам и мирному населению в зоне СВО. На сайте pobeda.onf.ru собрана вся информация по запросу от военных, а также отчёты по доставке собранной помощи. Помимо постоянного приёма необходимых фронту вещей в отделениях Народного фронта во всех регионах России помощники проекта – телеведущие, военные корреспонденты, медийные люди – проводят свои собственные сборы под конкретное оборудование, а порой и под конкретные подразделения, полки.

Народный фронт уже на протяжении года собирает, доставляет и передаёт на передовую коптеры, тепловизоры, строительные материалы, обмундирование, ремкомплекты, автомобили. Псковское отделение за год отправило более 150 тонн груза для военных и гражданского населения, два поезда победы, загруженные под завязку, отправились прямо из Пскова, и ещё в 20 отправках помощь от наших земляков была доставлена в федеральном составе прямо на фронт.

Всего за год в рамках марафона собрано более миллиона рублей.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт также проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».