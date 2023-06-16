Более 80 человек трудоустроились после региональной ярмарки вакансий в Псковской области

15:42, 16 июня 2023, ПАИ

87 человек нашли работу по итогам региональной ярмарки вакансий в Псковской области, которая прошла в апреле. Об этом сообщила врио председателя регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова на пресс-конференции в правительстве Псковской области.

«В частности, 17 человек нашли работу на оборонно-промышленном комплексе», – отметила Алёна Трунова, добавив, что зачастую предприятиям сложно найти специалистов, которые смогут работать в этой отрасли.

По её словам, рекордсменом по трудоустройству на региональном этапе ярмарки вакансий, который прошёл перед всероссийским, стал Псковский завод аппаратуры дальней связи, куда устроились 14 человек. Помимо этого, десять человек смогли найти работу в ООО «Севзапинвест», шесть – в «Псковагроинвест», шесть – в агрофирме «Победа».

«Это крупные работодатели, которые пользуются возможностями этой площадки», – сказала Алёна Трунова. Она подчеркнула, что 23 июня на всероссийской ярмарке представят более 700 вакансий на 50 предприятиях.

«И предприятия будут представлять самые «лакомые» вакансии с хорошим уровнем оплаты труда. Но если кто-то из жителей не чувствует в себе уверенности претендовать на высокие позиции, пусть это их не пугает. Это уникальная возможность прийти и поговорить со всеми представителями работодателей, задать самые каверзные вопросы», – заключила гость медиацентра.

Напомним, федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт в Псковской области 23 июня.