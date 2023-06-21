Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы

12:13, 21 июня 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги травы и леса, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: <...> До 1 сентября 2023 года рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба», — говорится в сообщении.

В апреле в МЧС предложили внести изменения в КоАП в части ответственности землевладельцев за возгорания, которые происходят на их территории. Планировалось, что землевладелец будет нести ответственность за пожар даже в том случае, если противоправные действия на его территории были совершены другими лицами.

В мае председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин призвал ужесточить ответственность для виновных в лесных пожарах.

Напомним, до 24 июня в Псковской области действует особый противопожарный режим. На период его действия устанавливается перечень дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах.