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Общество

В Госдуме призвали ужесточить ответственность для виновных в лесных пожарах

Ужесточить ответственность для виновных в лесных пожарах призвал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. В своём Telegram-канале парламентарий сообщил, что комитет планирует внести соответствующие законодательные инициативы.

По его словам, в ряде регионов страны продолжается борьба с природными пожарами. При этом в ряде населённых пунктов ситуация остаётся довольно серьёзной. «Самая тяжёлая обстановка на Урале и в Сибири: в Свердловской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областях. Начинают поступать сигналы об очагах на юге Красноярского края. Эвакуируют села и поселки, в ряде населенных пунктов сгорели целые улицы. Семьи остались без крова. Есть погибшие», — пояснил он.

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что основной причиной пожаров является человеческий фактор. «Несоблюдение правил безопасности в пожароопасный период и элементарная халатность приводят к тяжелейшим последствиям и жертвам. Местные жители говорят о намеренных поджогах, вся информация проверяется правоохранительными органами», — рассказал глава профильного комитета.

Как отмечает парламентарий, в настоящее время остро стоит вопрос ужесточения ответственности для граждан и юридических лиц, нарушающих правила противопожарной безопасности, и виновных в возгораниях. «Предстоит оценить ущерб и приступить к ликвидации последствий. Прежде всего необходимо поддержать людей, которые лишились жилья. Комитет внесет соответствующие законодательные инициативы», — написал он. 

В апреле в МЧС предложили внести изменения в КоАП в части ответственности землевладельцев за возгорания, которые происходят на их территории. Планировалось, что землевладелец будет нести ответственность за пожар даже в том случае, если противоправные действия на его территории были совершены другими лицами. 

Напомним, с середины апреля постановлением правительства Псковской области введён особый противопожарный сезон: ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. Ранее сообщалось, что в Псковской области с января по апрель было зафиксировано 1 430 пожаров, в результате которых погибло 30 и пострадало 17 человек.  

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