Фильм «263 ночи» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

12:26, 23 июня 2023, ПАИ

Анимационный фильм «263 ночи» покажут в рамках вечера израильского кино на Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы фестиваля.

История основана на реальных событиях, она рассказывает о 26 заключённых Минского гетто, которые добровольно заточили себя в подвале до прихода Красной армии. Там они просидели 263 дня и ночи.

Фильм получил Гран-при XXV Международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаевка» (Могилев, Белоруссия, 2022 год). Документальная анимация озвучена народным артистом РФ Аристархом Ливановым. Режиссер картины - Ирина Тарасова. Страна: Белоруссия, Израиль.



Ещё один фильм от того же режиссера - «Строительные леса. Pigumim» (2017 год). Из него зрители узнают историю 17-летнего Ашера, нарушителя спокойствия в школе. В то время как его строгий отец видит в нём преемника своего строительного бизнеса, Ашер попадает под влияние учителя литературы Рами и начинает видеть для себя новые возможности. Фильм получил премии «За лучший фильм», «За главную мужскую роль» и «За операторскую работу» на Иерусалимском МКФ (Израиль).

IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Зрители не только смогут посетить премьеры и показы фильмов, ставших классикой мирового кино, мастер-классы и встречи со звёздами экрана, но и получат возможность самим стать участниками творческих соревнований. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, однако в итоге именно зрители путём всеобщего голосования назовут обладателя Гран-при фестиваля. Добавим, что все мероприятия кинофестиваля проводятся бесплатно.

Напомним, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могут стать все жители Пскова и области, желающие представить собственный видеоролик.

Больше новостей о кинофестивале читайте в специальном сюжете.