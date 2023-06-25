Всероссийские соревнования по гребному спорту проходят в Пскове

13:05, 25 июня 2023, ПАИ

Всероссийские соревнования «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко проходят в Пскове. Мероприятия стартовали сегодня, 25 июня, и продолжатся до 27 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Соревнования проводятся уже в 22-й раз. Своё начало регата берёт с 1963 года.

На соревнования заявилось более 200 спортсменов из десяти регионов России. Участие в мероприятии примут гребцы от 15 до 17 лет.

Спортсменов оценивают судьи со всероссийским статусом. Всего на регату приглашено 15 судей из разных городов.

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.