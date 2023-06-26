Фестиваль «Довмонт Псковский» пройдёт в Пскове 1 июля

13:19, 26 июня 2023, ПАИ

Исторический фестиваль «Довмонт Псковский» пройдёт в Псковском кремле 1 июля с 12:00 до 19:00. Об этом сообщил начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль во время нового выпуска программы «Псковский телеграм Online».

На фестивале планируются показательные выступления реконструкторов: сражения строй на строй, поединки за хрустальный меч Довмонта, поединки воинов с копьями. Также для посетителей будет организован лучный турнир, мастер-классы по изготовлению кольчуги, доспехов и по исторической кухне.

Приедут клубы исторической реконструкции из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, отметил Роман Коваль. Также он добавил, что во время мероприятия для гостей организуют точки питания и выступления музыкальных коллективов.

Ранее сообщалось, что 9 июля в Островском районе пройдёт фестиваль «Прорыв линии «Пантера».