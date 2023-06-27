100 баллов на ЕГЭ по обществознанию набрали три выпускника в Псковской области

11:47, 27 июня 2023, ПАИ

100 баллов на ЕГЭ по обществознанию набрали три выпускника Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Среди них – Дарья Томсина (МБОУ «Псковский технический лицей»), Полина Кочетова и Павел Иов (МАОУ «Гуманитарный лицей»).

Напомним, семь выпускников получили максимальный балл за ЕГЭ по русскому языку, 11 – по химии и литературе и пять – по истории.

Ранее руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков отметил, что в этом году ЕГЭ в Псковской области сдавали 2 878 школьников.