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Политика

Партия «Родина» выдвинула Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области

Региональное отделение партии «Родина» выдвинуло Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале реготделения партии.

Фото: Telegram-канал реготделения партии «Родина»

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.

На сегодняшний день документы в избирательную комиссию предоставили четыре кандидата.

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