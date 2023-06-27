Партия «Родина» выдвинула Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области
Региональное отделение партии «Родина» выдвинуло Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале реготделения партии.
Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.
На сегодняшний день документы в избирательную комиссию предоставили четыре кандидата.
Партия «Родина» выдвинула Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области
Игорь Иванов поддержал решение Верховного суда РФ о недопуске иноагентов на выборы в качестве наблюдателей
Михаил Ведерников: Псков испокон веков стоял на защите рубежей России, никогда не подводил и не подведёт
Псковский губернатор: Мы все несём ответственность за будущее и поэтому должны сплотиться вокруг президента
11 вопросов рассмотрели члены комитета по развитию местного самоуправления Псковской гордумы