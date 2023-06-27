Партия «Родина» выдвинула Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области

19:25, 27 июня 2023, ПАИ

Региональное отделение партии «Родина» выдвинуло Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале реготделения партии.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.

На сегодняшний день документы в избирательную комиссию предоставили четыре кандидата.