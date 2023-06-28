Девять медалей завоевали псковичи на XXII Псковской регате

14:55, 28 июня 2023, ПАИ

Спортсмены из девяти регионов России приняли участие во всероссийских соревнованиях «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко. Мероприятия прошли 25-26 июня в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту региона.

Итоги спортсменов Псковской области:

Юноши до 17 лет:

Серебро – Максим Матвеев;

Бронза – Павел Гончаров.

Двойка распашная, юноши до 17 лет:

Золото – Владимир Райг/Кирилл Михайлов.

Юноши до 15 лет:

Серебро – Егор Колычев;

Бронза – Денис Егоров.

Четверка распашная с рулевым, юноши до 17 лет:

Серебро – Владимир Райг, Кирилл Михайлов, Игорь Шашин, Владислав Забродин, Егор Иванов.

Четверка парная, юноши до 17 лет:

Золото – Дмитрий Мутовин, Артем Федоров, Иван Голубев, Максим Матвеев;

Серебро – Павел Гончаров, Егор Иванов, Артемий Усанов (Псковская область) и Ефим Киргисаров (Томская область).

Четверка парная, девушки до 17 лет:

Серебро – Ульяна Фицай, Алиса Веселова, Алена Смоленцева, Ксения Радионова;

Тренируют спортсменов Сергей Николаев, Нина Иванова, Андрей Сидоркевич.

Напомним, всероссийские соревнования «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко прошли в Пскове. Мероприятия стартовали 25 июня и продолжались до 27 числа. Соревнования проводились уже 22-й раз. На соревнования заявилось более 200 спортсменов. Участие в мероприятии приняли гребцы от 15 до 17 лет. Спортсменов оценивали судьи с всероссийским статусом. Фоторепортаж с первого дня соревнований смотрите по ссылке.