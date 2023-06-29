Более 900 тонн огурцов собрала псковская агрофирма «Победа»

08:25, 29 июня 2023, ПАИ

Более 900 тонн огурцов поставила ЗАО «Агрофирма «Победа» в магазины Псковской области в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова после рабочей поездки в деревню Писковичи.

Руководитель хозяйства Виктор Гречин сообщил, что в этом году овощеводы тепличного овощного комбината показывают хорошие результаты. Первый урожай ранних огурцов был собран в конце февраля, а на сегодняшний день их отгружено уже более 900 тонн. С апреля идет сбор томатов, которых собрано 114 тонн.

Помимо этого в теплицах «Победы» выращивают различные виды зелени – петрушку, базилик, кинзу, укроп, а также листовой салат и рукколу. На сегодняшний день производство всех видов овощей и зелени на теплично-овощном комбинате составило 1 025 тонн, что на 425 тонн превышает показатели прошлого года. Сбор овощей продолжается.



Фото: Наталья Фёдорова



Фото: Наталья Фёдорова



Фото: Наталья Фёдорова



Фото: Наталья Фёдорова







«Работа сложная, в непростых погодных условиях. Благодарим наших овощеводов за труд!» - подытожила Наталья Фёдорова.

Сбор овощей на комбинате начался уже с конца февраля. А в 2022 году первый урожай ранних огурцов собрали 1 марта. К отправке на прилавки магазинов на тот момент уже были готовы более 1 100 килограммов овощей. В 2021 году первый урожай составил более полутора тонн.