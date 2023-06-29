Военные артефакты, партизанский быт и фотоателье XX века ждут гостей Кургана Дружбы

17:40, 29 июня 2023, ПАИ

Разнообразные интерактивные площадки смогут посетить гости Кургана Дружбы 2 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Так, на выставке Военно-исторического музея-заповедника Псковской области (Остров) будет представлено оружие времён войны из коллекции музея: восстановленные миномёты, пулемёты, винтовки и автоматы. Под наблюдением инструктора гости праздника смогут прокатиться на военной технике – мотоциклах с колясками, оснащённых пулемётом и миномётом.

Передвижная выставка «Музей в чемодане» познакомит с артефактами войны.

На площадке партизанского быта будет создана атмосфера военно-полевого привала. У импровизированного костра будут звучать песни военных лет, желающим предложат чай из самовара, растопленного на дровах.

В свою очередь на площадке «Партизанский лагерь» развернётся выставка копий и оригиналов предметов партизанского быта. Каждый сможет проверить знания фактов из истории партизанской Псковщины, а также получить удостоверение партизана.

Также в этот день на Кургане Дружбы пройдёт серия интерактивных лекций. На них слушатели изучат строение взрывоопасных предметов и оружия на реальных охолощенных образцах. На лекции по антропологии специалисты поведают о работе с останками, личными вещами бойцов.

Все желающие смогут детально изучить форменную одежду бойцов РККА, научиться наматывать портянки и подшивать воротнички. Интересующихся работой медсестёр на передовой научат перевязкам, помогут разобраться в составе полевой медицинской сумки, а также покажут, как смастерить носилки и наложить шины из подручных материалов.

На поисковой поляне можно будет ознакомиться с работой поисковых металлодетекторов, а также попробовать отыскать реальные артефакты.

Самые смелые могут принять участие в реконструкции боя. Под звуки канонады, взрывы, в условиях ограниченной видимости команды пройдут полосу препятствий, где их ждёт бой с противником, помощь раненым и победное водружение флага.

Также гости Кургана Дружбы смогут посетить фотоателье XX века и сделать фото на память, подписать чернильной ручкой и отправить друзьям и близким репринты открыток, изданных в 1940-х годах в Москве и Ленинграде.

Посетить тематические площадки можно будет с 10:00 до 18:00.

Также для гостей Кургана Дружбы выступят артисты из России и Белоруссии.

Напомним, 64-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии пройдёт на Кургане Дружбы в Себежском районе 2 июля. Ранее, 22 июня, в Себежском районе состоялось торжественное открытие военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы».