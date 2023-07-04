Опубликовано расписание детских кинопоказов на фестивале «Западные ворота» в Пскове

17:04, 04 июля 2023, ПАИ

Где и когда будет проходить программа «До 16 и старше» в ходе международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове, рассказали жителям и гостям города. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Туда войдут следующие картины:

– «Календарь Ма(й)я» (режиссер – Виктория Фанасютина). Фильм покажут 8 июля в 11:00. Площадка – кинотеатр «Смена».

– «Мой папа вождь» (режиссер – Егор Кончаловский). Показ пройдет 8 июля в 12:45. Площадка – кинотеатр «Смена».

– «Папы против мам» (режиссер – Максим Малинин). Фильм можно будет посмотреть 7 июля в 11:00. Площадка – кинотеатр «Смена». Также 8 июля в 11:00. Площадка – кинотеатр Silver Cinema (зал 1).

– «Иван Царевич и Серый Волк 5» (режиссер – Константин Феоктистов). Показ мультфильма состоится 7 июля в 12:50. Площадка – кинотеатр «Смена».

– «Волшебники» (режиссер – Ренат Давлетьяров). Фильм покажут 9 июля в 11:00. Площадка – кинотеатр «Смена».

Напомним, за три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

В рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желавшие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. Расписание киносеансов есть на сайте.