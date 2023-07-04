Билеты на открытие кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове закончились за несколько минут

12:51, 04 июля 2023, ПАИ

Билеты на открытие кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове закончились за несколько минут, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Пригласительные билеты можно было бесплатно получить сегодня в кассе филармонии. Пригласительные выдавали по две штуки в одни руки.

«Ввиду высокого интереса к событию билеты закончились весьма быстро. Обращаем ваше внимание, что организаторы мероприятия обеспечивают меры поддержки семьям мобилизованных и военнослужащих и предоставляют пригласительные билеты на мероприятия. Кроме того, в этом году приезжает большое количество гостей и участников кинофестиваля «Западные ворота». В связи с этими обстоятельствами в кассу филармонии были предоставлены все свободные места», - пояснили в дирекции.

Все кинопоказы и творческие встречи фестиваля «Западные ворота» можно посетить бесплатно и без пригласительного билета.

Церемония открытия кинофестиваля «Западные ворота» состоится в БКЗ Псковской областной филармонии 7 июля в 17:30.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.