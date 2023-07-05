Кампания и компании. Главные события месяца глазами экспертов. Июнь 2023 года

13:56, 05 июля 2023, ПАИ

Июнь 2023 года в Псковской области во всех смыслах был жарким. Под жарким солнцем началась избирательная кампания, прошел целый ряд топовых культурно-туристических фестов, а на ПМЭФ регион собрал богатый урожай инвестсоглашений.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты [все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ] оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводятся средние баллы, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.

ТОП-5

5 МЕСТО. Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Подготовка к 225-летию А. С. Пушкина

В начале июня поляна в Михайловском вновь стала центром Дней пушкинской поэзии и русской культуры. По всем показателям — по насыщенности программы, вип-гостям, общему числу гостей — Дни вновь подтвердили, что остаются одним из основных мероприятий регионального событийного календаря.

Переформатированные несколько лет назад Пушкинские дни в Михайловском превратились из заштатного регионального события в узнаваемую федеральную площадку. Надо отдать должное губернатору Михаилу Ведерникову, который в свое время принял волевое решение заново наполнить Дни смыслом, и организаторам — которые на протяжении нескольких лет удерживают высокую планку и содержательную нагрузку Дней русской культуры.

Мы много раз были свидетелями того, как хорошие по задумке мероприятия (например, масштабная Псковская Масленица) быстро погибали. В этот раз — не тот случай.

В 2024 году будет отмечаться 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. Михаил Ведерников принял участие в заседании оргкомитета — и есть надежда, что помимо еще большего наполнения Дней пушкинской поэзии и русской культуры регион прирастет и новой инфраструктурой. Но — не будем забегать вперед.

4 МЕСТО. Рабочий визит в Псковскую область помощника президента Максима Орешкина

В июне в регионе с рабочим визитом побывал помощник президента России Максим Орешкин. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым он осмотрел объекты, которые возводятся и модернизируются на приграничных территориях области. В том числе в Печорах.

Кроме того, Максим Орешкин и Михаил Ведерников провели большое совещание с участием представителей целого ряда федеральных министерств и ведомств, в том числе из Минфина, Минпроса и Минздрава.

Приезд помощника президента — это еще один рабочий момент взаимодействия правительства Псковской области с федеральными ведомствами, администрацией президента. Это не только контроль за исполнением поручений президента, но и выход на новые перспективные проекты.

3 МЕСТО. Участие Псковской области в ПМЭФ-2023, подписание пакета соглашений

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме Псковская область была представлена стендом. Его содержание, по словам главы региона Михаила Ведерникова, стало коллективным творчеством. Изюминки стенда — вездеход «Тактик» и искусственные алмазы — оказались участниками ПМЭФ замечены и оценены по достоинству. Фактически именно эти «находки» стенда сделали его и медийно привлекательным на форуме.

Михаил Ведерников на ПМЭФ подписал более 20 соглашений на общую сумму 15 млрд рублей. Отметим, что, на наш взгляд, важен не объем договоров в деньгах, а их прикладной характер. В частности, отметим, что сразу несколько из них касаются развития туринфраструктуры. Например, проекты по созданию гостиничного комплекса в Пушкиногорье, парка развлечений «Волшебная гора» в Пскове, расширению масштабов инфраструктуры на озере Лисицком или в «Мальской долине». Об этих проектах мы, кстати, подробно рассказывали в эфире радиостанции «Серебряный дождь» и в телеграм-канале ПАИ.

Итоги ПМЭФ в авторской программе «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» подвел Александр Машкарин. Добавим только, что, по словам наших экспертов, «Псковская область быстрее других уловила новый тренд форума: переход от внешнего шика и лоска на поддержку и презентацию внутренних экономических практик и бизнес-проектов».

2 МЕСТО. Михаил Ведерников выступил с отчетом о работе за пять лет

В самом начале июня глава региона выступил перед депутатами Псковского областного Собрания с отчетом о работе своей команды за пять лет.

Содержание отчета в этот раз было больше не про цифры и факты, хотя и их хватало, а про ретроспективу векторов стратегии развития Псковской области и взгляд на ближайшую перспективу. Текущие сложности всем понятны, но необходимость развивать регион никто не отменял, четко дал понять Михаил Ведерников.

Особый акцент отчета, который звучит уже не первый раз, - это командная работа, благодаря которой удалось достигнуть прорыва в десятке сфер. При этом «команда» - это не набор чиновников правительства или лояльных главе региона персон, этаких элитариев, а действительно региональная команда Ведерникова, куда входят все активные жители области, от ТОСовцев до общественников, политиков, чиновников, представителей региональных и федеральных органов власти. Главная отличительная черта принадлежности к команде Михаила Ведерникова — не близость к телу или иерархичная подчиненность, а нацеленность на конструктив и развития региона.

Еще один заметный вектор отчета: Михаил Ведерников много внимания уделил мировоззренческим моментам. В первую очередь, борьбе за умы И хотя словосочетания «традиционные ценности» не звучало, но оно явно читалось между строк. Ведерников четко напомнил, что Псковская область — регион-форпост и как никогда важно воспитывать патриотов и воинов (в широком смысле слова), готовых защищать интересы России — от армии до науки.

Практически отсутствие вопросов от депутатов по итогам отчета — свидетельство не только лояльности к работе Михаила Ведерникова, но и реальная включенность депутатского корпуса в общую работу. К чему задавать вопросы, если принимаешь участие в их решении.

1 МЕСТО. Официальный старт выборов губернатора Псковской области. Выдвижение кандидатов

Губернаторская избирательная кампания стартовала 5 июня, с момента публикации соответствующего постановления областного Собрания.

Об особенностях выборов губернатора в Псковской области было сказано уже много. Зафиксируем несколько моментов.

В кампании есть явный и объективный фаворит — действующий глава региона.

Выборы губернатора будут конкурентными: своих кандидатов, помимо «Единой России», выдвинули КПРФ, ЛДПР, Партия роста и «Родина».

Активная борьба развернется за «серебро»: здесь локтями будут толкаться либерал-демократы и коммунисты. Последние, правда, на старте избирательной кампании сами себе насолили, устроив чехарду с кандидатами и публичные разборки внутри обкома КПРФ. Но что ни делается — делается к лучшему. В итоге коммунисты, сперва выдвинувшие Александра Баева, «передумали» и переиграли его на персека обкома партии Петра Алексеенко.

Сейчас кандидаты находятся в стадии прохождения миниципального фильтра.

Опрос, который провел телеканал «Первый Псковский», показал высокий уровень осведомленности жителей региона о ходе кампании. Это лакмусовая бумажка: вовлеченность избирателей в выборы обещает быть высокой.

Еще одна особенность выборов-2023 — использование дистанционного электронного голосования, которое одобрила центральная избирательная комиссия. Событие ожидаемое, тем более что заместитель губернатора Александр Серавин и председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов — апологеты ДЭГ и сделали максимум возможного для того, чтобы регион подготовить к внедрению этого способа голосования.

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