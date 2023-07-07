Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда» проходит в медиацентре ПАИ

15:25, 07 июля 2023, ПАИ

Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда» проходит в медиацентре ПАИ в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота».

Известные продюсеры, режиссёры, промоутеры, социологи во время панельной дискуссии обсуждают вопросы отечественного кинопроизводства, продвижения и проката.

Особое внимание уделят продукции независимых платформ и онлайн-кинотеатров – «Кинопоиск», Okko, PREMIER, KION, START и другим.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.