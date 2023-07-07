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Иван Кудрявцев: Культовые фильмы нужны всем нам, чтобы считаться образованными

Культовые фильмы нужны всем нам, чтобы считаться образованными и насмотренными людьми. Об этом заявил киножурналист Иван Кудрявцев во время интервью на радиостанции «7 НЕБО».

Фото ПАИ

Он отметил, что смотрит культовые фильмы вместе с семьёй. «Во время пандемии мы посмотрели фильм «Мимино». Дети сами бы никогда его не посмотрели. Я получил огромное удовольствие, потому что когда ты смотришь фильм вместе с кем-то, то ты смотришь его не только своими глазами, но и глазами зрителя, который рядом с тобой», – отметил Иван Кудрявцев.

Также он добавил, что лично его любимые жанры фильмов – это «шпионский детектив», «шпионский экшен», «триллер».

«Мне очень нравятся фильмы про любую кухню, любого процесса. Когда есть погружение в специфику какой-то профессии», – сказал он и добавил, что ему нравятся фильмы «Социальная сеть» Дэвида Финчера, «Однажды в Голливуде» от Квентина Тарантино и «Снегирь» Бориса Хлебникова.

«Здесь, на кинофестивале «Западные ворота», присутствует продюсер этой картины Сергей Сельянов», – обратил внимание Иван Кудрявцев.

«Я люблю актуальное кино про кухню поваров, полицейских, мафии, модельеров, политиков – любой профессии», – заключил гость радиостанции.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. Полную программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ покажет в прямом эфире.

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