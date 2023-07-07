Церемонию открытия «Западных ворот» покажет ПАИ в прямом эфире

15:52, 07 июля 2023, ПАИ

Церемонию открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно будет увидеть сегодня в прямом эфире на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Мероприятие начнётся в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00.

7 июля в Пскове начали работать площадки IV Международного кинофестиваля «Западные ворота», который продлится до 9 июля.

За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» выбран художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее узнать о событии и о том, как оно прошло в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой нынешнего фестиваля можно ознакомиться здесь.