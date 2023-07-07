Генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» встретился с псковским губернатором

17:51, 07 июля 2023, ПАИ

С губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым встретились генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин и кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Сельянов. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

7 июля в Пскове начали работать площадки IV Международного кинофестиваля «Западные ворота», который продлится до 9 июля.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ покажет в прямом эфире.