Трёхдневный кинофестиваль «Западные ворота» начался в Пскове

10:41, 07 июля 2023, ПАИ

Площадки IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» начали свою работу в Пскове. Организаторы опубликовали расписание кинопоказов и других мероприятий, которые псковичи могут посетить уже сегодня, 7 июля.



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота»











Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.