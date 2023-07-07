Книгу «Легенды Ленфильма» презентовали в Пскове

18:53, 07 июля 2023, ПАИ

Свою книгу «Легенды Ленфильма» Артемий Аграфенин презентовал зрителям актового зала Научной областной библиотеки имени В. Я. Курбатова в Пскове в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота», передаёт корреспондент ПАИ.

Два экземпляра своей книги автор передал в дар читальному залу библиотеки. На обложке книги – кадр из фильма «Звезда пленительного счастья».

«Более 35 материалов собрано в книге. Все они о создании кинокартин на площадке «Ленфильма». Сюда вошли не все мои писательские работы», – отметил автор.

Он также подчеркнул, что является действующим работником на киностудии «Ленфильм».

«У меня доступ к архивам и архивным фото. Грех не воспользоваться богатством: разместить в книге», – заметил он.

Презентация книги по предложению автора прошла в формате беседы со зрителями. Артемий Аграфенин зачитал три отрывка из презентуемой книги.

Отметим, в издании собраны уникальные и малоизвестные истории создания почти 38 лент золотой коллекции «Ленфильма»: от «Чапаева» и «Петра Первого» до «Собачьего сердца» и «Особенностей национальной охоты» – жизнь кинематографического Ленинграда – Санкт-Петербурга за 90 лет.

Напомним, мероприятие проходит в рамках кинофестиваля «Западные ворота».

Отметим, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ транслирует в прямом эфире.