Псковичи могут узнать, какие кандидаты выдвинулись на выборы губернатора региона

18:29, 07 июля 2023, ПАИ

Какие кандидаты выдвинулись на выборы губернатора региона, псковичи могут узнать на информационном портале, посвящённом единому дню голосования – 2023 в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В пресс-службе отметили, что каждый посетитель сайта может узнать общую информацию об избирательных кампаниях и о том, кто выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора.

На сайте также есть один из разделов, который содержит подробное описание процедуры дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Помимо этого, указаны сроки и этапы регистрации, а также другая общая информация.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня и завершилась 4 июля.