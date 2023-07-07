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Псковичи могут узнать, какие кандидаты выдвинулись на выборы губернатора региона

Какие кандидаты выдвинулись на выборы губернатора региона, псковичи могут узнать на информационном портале, посвящённом единому дню голосования – 2023 в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Скриншот с сайта «Выборы60.рф»

В пресс-службе отметили, что каждый посетитель сайта может узнать общую информацию об избирательных кампаниях и о том, кто выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора. 

На сайте также есть один из разделов, который содержит подробное описание процедуры дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 

Помимо этого, указаны сроки и этапы регистрации, а также другая общая информация.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня и завершилась 4 июля.

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