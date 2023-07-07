Торжественное открытие кинофестиваля «Западные ворота» состоялось в Пскове

19:14, 07 июля 2023, ПАИ

Официальная церемония открытия IV международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялось в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом передаёт кореспондент ПАИ.

Приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам и гостям фестиваля зачитала его первый заместитель Вера Емельянова.

«Фестиваль кино уже стал своего рода брендом нашего региона и привлекает всё больше представителей кинематографического сообщества, зрителей. В течение трёх дней Псковская область вновь станет настоящим центром киноискусства», - отметил губернатор.

По его словам, зрителей ждёт большая программа. Фестиваль не только сохраняет статус международного, но и расширяет географию участников — в этом году будут представлены картины из шести стран, обратил внимание Михаил Ведерников.

Губернатор региона пожелал зрителям интересных фильмов, новых знакомств и хорошего настроения.

Генеральный продюсер фестиваля Эдуард Пичугин поблагодарил губернатора Псковской области и его команду за помощь в создании традиции открывать фестиваль в Пскове. «Мы кинематографисты России, чувствуем себя в Пскове как дома», - сказал продюсер.

Во время церемонии открытия Эдуард Пичугин вручил первую награду кинофестиваля. Это приз за вклад в кинематограф «Жизнь в кино», которого в этом году удостоена актриса Анна Каменкова.

Она поблагодарила за награду. «Знаете, когда оценивают работу, которая была сделана 45-50 лет назад, это дорого стоит», - сказала Анна Каменкова.

Также собравшихся поприветствовал и кинорежиссёр, председатель жюри фестиваля Андрей Кравчук. «Для меня огромная честь и радость быть председателем жюри. Фильмы интересные, яркие, неожиданные, вы тоже получите удовольствие. Это будет не только развлечение, но и размышление над судьбами людей», - сказал он и пожелал фестивалю удачи и чтобы как можно больше людей посмотрело как можно больше фильмов.

Сегодня в Пскове начали работать площадки фестиваля, который будет работать в Пскове до 9 июля включительно.

За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 деятелей культуры. На открытии «Западных ворот» покажут художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее узнать о событии и о том, как оно прошло в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой нынешнего фестиваля можно ознакомиться здесь.