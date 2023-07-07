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Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда» прошёл в медиацентре ПАИ. Главное

Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда» прошёл в медиацентре ПАИ в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». Известные продюсеры, режиссёры, промоутеры, социологи обсудили вопросы отечественного кинопроизводства, продвижения и проката.

  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Российский экран в отсутствие Голливуда»
    Фото: Андрей Степанов

 

Главные мысли и смыслы:

  • зрители неодобрительно относятся к попыткам российского кинематографа создавать фильмы, как в Голливуде. Но «возвращение американцев должно быть с определёнными ограничениями»;
  • имеется острая нехватка актёров, сценаристов, режиссёров в нашем кинематографе;
  • после пандемии потенциал российского кинематографа вырос;
  • самое важное сейчас для зрителя – потраченное время на просмотр кино, нежели потраченные деньги;
  • на первый план выходит подготовка кадров в российском кинематографе;
  • на рынок уверенно выходит киноиндустрия Ирана. «Но его доля не будет значимой. Иран будет увеличивать своё пространство на фестивалях, но для российского зрителя навряд ли имеет значительный интерес»;
  • Голливуд выпускает в среднем больше фильмов в год, чем наш кинематограф. Это гигантская киноиндустрия и промоушн, мы пока отстаём;
  • китайское кино у нас не имеет успеха, хотя в него вкладываются большие деньги. «Народ почему-то не идёт, даже на сюжет, когда китайская девушка полюбила русского парня. А вот в Китае эта картина «зашла»;
  • в целом, женское кино является важным и ценным элементом кинематографической индустрии, предлагая новые и интересные перспективы и истории.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор трансляции церемонии открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» смотрите в субботу, 8 июля в 20:45 на телеканале «Первый Псковский». Дневник кинофестиваля «Первый Псковский» представит в субботу, 8 июля в 14:40, повтор – в 21:25.

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