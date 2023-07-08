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«Легенды Ленфильма», кинопраздник и индийские танцы. Дневник фестиваля «Западные ворота» #1

Традицию неформальных дневников продолжает телеканал «Первый Псковский». IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» – День первый.

Никита Черкашин пообщался с гостями и побывал на площадках, чтобы познакомить зрителей с наступившим кинопраздником.

С каким звуком открылись «Западные ворота», как прошла презентация книги «Легенды Ленфильма» Артемия Аграфенина, о чëм говорили на круглом столе в ПАИ, как псковичам можно принять участие в конкурсе индийских танцев, узнали корреспонденты Псковского агентства информации в первый день Международного кинофестиваля «Западные ворота» и подготовили видеодневник основных событий первого дня.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор трансляции церемонии открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» смотрите в субботу, 8 июля в 20:45 на телеканале «Первый Псковский». Дневник кинофестиваля «Первый Псковский» представит в субботу, 8 июля в 14:40, повтор – в 21:25.

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