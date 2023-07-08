Первый сеанс конкурсной программы короткого метра открылся на фестивале «Западные ворота»

13:21, 08 июля 2023, ПАИ

Первый сеанс конкурсной программы короткого метра открыл программный директор IV МКФ «Западные ворота» Алексей Дунаевский в кинотеатре Silver Cinema. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Свои фильмы презентовали продюссер картины «Потеря равновесия» и главная героиня фильма Маргарита Сакович, режиссер картины «Счастливый день» Александр Васев, а также Рустам Бекмуратов, режиссер картины «Правильный».

В программе также короткометражные фильмы:

1. «Все ultra включено» (режиссер – Татьяна Полосина).

2. «Здравствуй, брат!» (режиссер – Даниил Гончаров).

3. «Остановка» (режиссер – Никита Парчутов).

4. «В ресурсе» (режиссер – Софья Михайловская).

5. «Осторожно, люди» (режиссер – Никита Карцев).

6. «Любовь» (режиссер – Орхан Абулов).

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор трансляции церемонии открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» смотрите в субботу, 8 июля в 20:45 на телеканале «Первый Псковский». Дневник кинофестиваля «Первый Псковский» представит в субботу, 8 июля в 14:40, повтор – в 21:25.