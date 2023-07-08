Режиссёр Иван Болотников: В Пскове чувствуешь себя желанным гостем

15:50, 08 июля 2023, ПАИ

О впечатлениях от Пскова и главной идее фильма «Не хороните меня без Ивана» рассказал кинорежиссёр и продюсер Иван Болотников в ходе творческой встречи в медиацентре ПАИ в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота».

«Я приехал в Псков из другого города, был там на другом фестивале. Тут человеческая атмосфера, которая располагает, чувствуешь, что ты желанный гость», - сказал он.

Также режиссёр рассказал о главной идее своего фильма «Не хороните меня без Ивана», который будет показан в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота». «Идея картины - дорожите жизнью, она великий дар», - отметил Иван Болотников.

Гость медиацентра признался, что черпает вдохновение из сказок Даниила Хармса и детских воспоминаний. «Я очень много изучал его творчество и был знаком с его племянником Кириллом. Хармс подрабатывал на детских утренниках и дети его обожали. Кирилл рассказывал: он шел, и дети за ним гуськом. Удивительный человек, сама по себе фигура», - рассказал кинорежиссёр.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор трансляции церемонии открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» смотрите в субботу, 8 июля в 20:45 на телеканале «Первый Псковский». Дневник кинофестиваля «Первый Псковский» представит в субботу, 8 июля в 14:40, повтор – в 21:25.