Самый кассовый фильм Индии покажут в Пскове сегодня

19:36, 08 июля 2023, ПАИ

Самый кассовый индийский фильм покажут сегодня на «Западных воротах», сообщает телеграм-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«RRR» – самый дорогой фильм в истории Индии. А ещё это три часа танцевальных дуэлей и невероятных экшен-сцен, от которых плачешь и смеёшься», – написали в ТКД.

Показ фильма пройдёт сегодня, 8 июля, в 20:00. Площадка – кинотеатр Silver Cinema (зал 1).

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор трансляции церемонии открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» смотрите в субботу, 8 июля в 20:45 на телеканале «Первый Псковский». Дневник кинофестиваля «Первый Псковский» представил в субботу, 8 июля в 14:40, повтор – в 21:25.