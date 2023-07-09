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Как добиться для кинофестиваля «Западные ворота» повышения престижа на федеральном уровне, рассказал эксперт

Как добиться для кинофестиваля «Западные ворота» повышения престижа на федеральном уровне, рассказал киножурналист, ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев на конференции «Кинофестивали России и новый сезон 2024 года: теория и практика» в медиацентре ПАИ сегодня, 9 июля.

«Чтобы сделать псковский кинофестиваль престижным, нужно отбирать и награждать хорошее кино. Здесь нужно идти по бескомпромиссному пути, стараться повышать в своём конкурсе количество международных премьер, попробовать сделать принцип первой ночи. Фестиваль должен оставаться подлинным, премьерным, тогда за ним будут закреплять славу престижной площадки. И у региона есть всё, чтобы быть точкой притяжения. Здесь можно проводить время и на самом фестивале, и на полях фестиваля», – подчеркнул он.

Киножурналист также отметил, что большую роль в повышении популярности кинофестиваля играют кинокартины, а также аудитория.

«Чем смелее и отчаяннее ты экспериментируешь, тем лучше. Можно ставить в конкурс всё, что хочешь. Если тебе самому нравится, и ты знаешь почему ты это взял, скорее всего, твоя энергия передастся и приумножится. И второй момент – качество аудитории. Это может быть небольшое количество людей, но это могут быть именно те люди, которые нужны. Гнаться за большой посещаемостью и не стоит. Надо сделать так, чтобы люди не забыли этот показ никогда больше», – посоветовал Иван Кудрявцев.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходил в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор дневника второго дня кинофестиваля смотрите в воскресенье, 9 июля, в 18:10 на телеканале «Первый Псковский».

Подробнее ознакомиться с мероприятием можно в специальном сюжете ПАИ.

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