Как добиться для кинофестиваля «Западные ворота» повышения престижа на федеральном уровне, рассказал эксперт

18:35, 09 июля 2023, ПАИ

Как добиться для кинофестиваля «Западные ворота» повышения престижа на федеральном уровне, рассказал киножурналист, ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев на конференции «Кинофестивали России и новый сезон 2024 года: теория и практика» в медиацентре ПАИ сегодня, 9 июля.

«Чтобы сделать псковский кинофестиваль престижным, нужно отбирать и награждать хорошее кино. Здесь нужно идти по бескомпромиссному пути, стараться повышать в своём конкурсе количество международных премьер, попробовать сделать принцип первой ночи. Фестиваль должен оставаться подлинным, премьерным, тогда за ним будут закреплять славу престижной площадки. И у региона есть всё, чтобы быть точкой притяжения. Здесь можно проводить время и на самом фестивале, и на полях фестиваля», – подчеркнул он.

Киножурналист также отметил, что большую роль в повышении популярности кинофестиваля играют кинокартины, а также аудитория.

«Чем смелее и отчаяннее ты экспериментируешь, тем лучше. Можно ставить в конкурс всё, что хочешь. Если тебе самому нравится, и ты знаешь почему ты это взял, скорее всего, твоя энергия передастся и приумножится. И второй момент – качество аудитории. Это может быть небольшое количество людей, но это могут быть именно те люди, которые нужны. Гнаться за большой посещаемостью и не стоит. Надо сделать так, чтобы люди не забыли этот показ никогда больше», – посоветовал Иван Кудрявцев.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходил в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор дневника второго дня кинофестиваля смотрите в воскресенье, 9 июля, в 18:10 на телеканале «Первый Псковский».

Подробнее ознакомиться с мероприятием можно в специальном сюжете ПАИ.