Приза «Хранители памяти» на кинофестивале в Пскове удостоены авторы фильма «Приравнены к хлебу»
Приза дирекции кинофестиваля «Западные ворота» «Хранители памяти» удостоены авторы документального фильма «Приравнены к хлебу» – сценарист Анатолий Аграфенин и режиссёр Арина Новикова. Об этом с торжественной церемонии закрытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» сообщает корреспондент ПАИ.
Награду на сцене вручил киновед, режиссёр, историк кино Александр Поздняков.
«Документальное кино – кинематограф, который запечатлевает историю. Честь тем людям, которые снимают такие фильмы и сохраняют историю», – сказал он и вручил приз дирекции кинофестиваля Анатолию Аграфенину.
«Память о войне, о героических страницах нашей истории имеет мировое значение», – отметил Анатолий Аграфенин.
Напомним, что сегодня в Большом концертном зале Псковской областной филармонии проходила церемония закрытия и награждения победителей IV Международного кинофестиваля «Западные ворота. Кинофестиваль проходил в Пскове с 7 по 9 июля, его посетили десять тысяч зрителей. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры.
Подробнее ознакомиться с мероприятием можно в специальном сюжете ПАИ.
Приза «Хранители памяти» на кинофестивале в Пскове удостоены авторы фильма «Приравнены к хлебу»