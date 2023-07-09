Приза «Хранители памяти» на кинофестивале в Пскове удостоены авторы фильма «Приравнены к хлебу»

20:42, 09 июля 2023, ПАИ

Приза дирекции кинофестиваля «Западные ворота» «Хранители памяти» удостоены авторы документального фильма «Приравнены к хлебу» – сценарист Анатолий Аграфенин и режиссёр Арина Новикова. Об этом с торжественной церемонии закрытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» сообщает корреспондент ПАИ.

Награду на сцене вручил киновед, режиссёр, историк кино Александр Поздняков.

«Документальное кино – кинематограф, который запечатлевает историю. Честь тем людям, которые снимают такие фильмы и сохраняют историю», – сказал он и вручил приз дирекции кинофестиваля Анатолию Аграфенину.

«Память о войне, о героических страницах нашей истории имеет мировое значение», – отметил Анатолий Аграфенин.

Напомним, что сегодня в Большом концертном зале Псковской областной филармонии проходила церемония закрытия и награждения победителей IV Международного кинофестиваля «Западные ворота. Кинофестиваль проходил в Пскове с 7 по 9 июля, его посетили десять тысяч зрителей. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием можно в специальном сюжете ПАИ.