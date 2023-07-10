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Финальный день и южнокорейские хиты. Дневник фестиваля «Западные ворота» #3

Традицию неформальных дневников продолжает телеканал «Первый Псковский». IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» – День третий.

Никита Черкашин посмотрел на южнокорейские хиты и фильмы именитых кинематографистов. В заключительном неформальном дневнике вы узнаете, стоит ли ждать кинофестиваль в следующем году, кто стал победителем и каким запомнился этот кинопраздник зрителям.

Напомним, что вчера в большом концертном зале Псковской областной филармонии проходила церемония закрытия и награждения победителей IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». В конкурсную программу «Западных ворот» вошли семь новых фильмов из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, России и Таджикистана. В секции «Панорама» были представлены самые яркие фильмы, созданные за последний год. Фильмы оценивало профессиональное жюри, однако обладателя Гран-при фестиваля выбрали сами зрители путём голосования по бюллетеням.

Кинофестиваль проходил в Пскове с 7 по 9 июля, его посетили десять тысяч зрителей. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры. Со списком победителей можно ознакомиться здесь.

Подробнее ознакомиться с мероприятием можно в специальном сюжете ПАИ.

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