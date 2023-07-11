На чемпионате СЗФО по боксу в Пскове ни один тренер не подал протеста к судьям

09:36, 11 июля 2023, ПАИ

На чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу, проходившем в Пскове, ни один тренер не подал протеста к судьям. Об этом сообщил председатель Псковской городской федерации бокса, заместитель главного судьи соревнований Вячеслав Ярулин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Судейская коллегия очень положительно высказалась о ходе соревнований. Никто не остался недоволен чем-то. Было хорошее размещение, честное судейство. Мы каждый день вместе с главным судьей, техническим делегатом и ещё одним заместителем главного судьи пересматривали определённые раунды или бои», – рассказал Вячеслав Ярулин.

Также заместитель главного судьи соревнований высказался об организаторе соревнований. «Областная федерация во главе с Артуром Акавовым впервые проводила такие сильные соревнования. Хочу сказать, что было очень здорово. Исходя из этого опыта думаю, что мы ещё совместно что-то сделаем», – сказал он.

Напомним, что чемпионат СЗФО по боксу проходил с 4 по 7 июля в Ледовом дворце Пскова. По его итогам пять бойцов из Псковской области должны отправиться на финальную часть соревнований в Хабаровск в августе. С фоторепортажем с соревнований можно ознакомиться здесь.