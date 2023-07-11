Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борщевик скосят возле жилого комплекса «Европа» в Псковском районе

Борщевик Сосновского скосят возле жилого комплекса «Европа» в деревне Борисовичи. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Натальи Фёдоровой в социальной сети «ВКонтакте».

«Рабочий выезд по трудному и актуальному для района вопросу – борьбе с борщевиком. Особое беспокойство в связи с этим вызывает территория на границе Пскова и района в Борисовичах и у ЖК «Европа». Так, в этом году застройщик провел здесь химическую обработку, какое-то время борщевик был в угнетенном состоянии, с приходом дождей вновь взял силу», – отметила глава муниципалитета.

Наталья Фёдорова провела встречу с представителями застройщика ЖК «Европа» Владимиром Хохловым и руководителем ОПХ «Родина» предприятия «Каложицы» Александром Сошниковым.

«Кроме того, по участку, государственная собственность по которому не разграничена (поле за домами), тоже принято решение и будет оказана помощь в уничтожении борщевика сельскохозяйственными предприятиями», – подчеркнула глава района.

По её словам, ежегодно в районе сталкиваются с борщевиком – не все собственники земель ответственно подходят к вопросу уничтожения сорняка на своей территории. 

Проводим рейды, разыскиваем собственников, пытаемся воздействовать на них всеми законными способами. Ещё раз призываю всех правообладателей земель не относиться к борьбе с борщевиком безответственно. Только вместе мы сможем остановить распространение борщевика», – заверила Наталья Федорова.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений по борьбе с борщевиком. Для этого в регионе закупили новое оборудование. В Пскове от борщевика обработают более 110 гектаров земли

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 июля 2023

Около 170 вакансий открыто в школах и детсадах Пскова
11 июля 2023

Интерактивная программа «Во что играли наши предки» пройдёт в Псковском кремле
11 июля 2023

Подать заявку на участие в смене «Созидание» форума «Истоки» можно до 15 июля
11 июля 2023

Крест для купола церкви Святого Лазаря освятили в Псково-Печерском монастыре
11 июля 2023

Останки 55 безымянных солдат перезахоронили в Пушкиногорском районе
11 июля 2023

Сроки укладки асфальта на улице Коммунальной сдвинули в Пскове
11 июля 2023

15 художников из Белоруссии и городов России приехали на пленэр в Псков
11 июля 2023

Более 500 тысяч избирателей зарегистрировано в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...