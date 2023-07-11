Борщевик скосят возле жилого комплекса «Европа» в Псковском районе

12:21, 11 июля 2023, ПАИ

Борщевик Сосновского скосят возле жилого комплекса «Европа» в деревне Борисовичи. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Рабочий выезд по трудному и актуальному для района вопросу – борьбе с борщевиком. Особое беспокойство в связи с этим вызывает территория на границе Пскова и района в Борисовичах и у ЖК «Европа». Так, в этом году застройщик провел здесь химическую обработку, какое-то время борщевик был в угнетенном состоянии, с приходом дождей вновь взял силу», – отметила глава муниципалитета.

Наталья Фёдорова провела встречу с представителями застройщика ЖК «Европа» Владимиром Хохловым и руководителем ОПХ «Родина» предприятия «Каложицы» Александром Сошниковым.

«Кроме того, по участку, государственная собственность по которому не разграничена (поле за домами), тоже принято решение и будет оказана помощь в уничтожении борщевика сельскохозяйственными предприятиями», – подчеркнула глава района.

По её словам, ежегодно в районе сталкиваются с борщевиком – не все собственники земель ответственно подходят к вопросу уничтожения сорняка на своей территории.

Проводим рейды, разыскиваем собственников, пытаемся воздействовать на них всеми законными способами. Ещё раз призываю всех правообладателей земель не относиться к борьбе с борщевиком безответственно. Только вместе мы сможем остановить распространение борщевика», – заверила Наталья Федорова.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений по борьбе с борщевиком. Для этого в регионе закупили новое оборудование. В Пскове от борщевика обработают более 110 гектаров земли.