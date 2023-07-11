Сломанную качель отремонтировали в Финском парке Пскова

21:03, 11 июля 2023, ПАИ

Сломанную качель отремонтировали в Финском парке Пскова. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«В Финском парке всё хорошо. Там уже всё устранено», – сказал Александр Грацкий. На детской площадке специалисты провели ремонт.

Ранее в социальных сетях местный житель сообщил, что качель была сломана. «В Финском парке сломана качель. Как кататься?» – написал автор публикации.

Напомним, старую игровую площадку начали демонтировать в Финском парке 5 мая. В конце мая работы по установке новой площадки завершились. Позже две школьницы разрисовали площадку чёрным маркером.