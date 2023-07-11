Новое оборудование для биохимического анализа появилось в ПсковГУ

16:14, 11 июля 2023, ПАИ

В Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ появилось новое оборудование, которое позволит расширить практические навыки, получаемые студентами направлений обучения «Медицинская биохимия» и «Лечебное дело». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Вуз приобрел анализатор для биохимического и иммунотурбидиметрического анализа «ВитаЛайн 200» (VitaLine 200). Это устройство предназначено для измерений содержания глюкозы, мочевины, холестерина, а также ионов (Na+, K+, Cl-) в биологических жидкостях при различных видах заболеваний.

По словам директора института Нины Бугеро, при помощи нового оборудования будущие медики научатся определять биохимические показатели. «ВитаЛайн 200» также необходим при написании студенческих научных исследований, в том числе по тематике, связанной с работой в учебно-научной лаборатории метаболомного анализа. Кроме того, новое оборудование позволит проводить медицинские анализы для лиц, которые имеют различные виды заболеваний.

Прибор уже введен в эксплуатацию, проведены пусконаладочные работы и обучение сотрудников.

Напомним, учебно-научная лаборатория метаболомного анализа открылась в ПсковГУ в прошлом году. В ее работе принимает партнерское участие биологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Новая лаборатория открыта в рамках стратегического проекта «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области», который ранее поддержало Министерство науки и высшего образования РФ. ПсковГУ стал обладателем базовой части гранта программы «Приоритет-2030».

Напомним, Институт экспериментальной биологии создадут на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

Отметим, что строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. В нём будут преподавать более 80 специалистов.

Добавим, что в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ будет размещаться Институт медицины и экспериментальной биологии. С сентября здесь будут обучать студентов и проводить исследования социально значимых заболеваний. Готовить будут не только врачей, но и специалистов по профилю «Биомедицина» в рамках сетевой программы совместно с биологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. Кроме того, ввиду двух смежных специальностей в ПсковГУ при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова и Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова создаётся лаборатория метаболомных исследований.